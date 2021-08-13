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Мир не признает правление талибов: НАТО отреагировало на обострение в Афганистане

Новина українською →
США , Пятница 13 августа 2021 19:16
Мир не признает правление талибов: НАТО отреагировало на обострение в Афганистане Фото: Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (nato.int)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня состоялась встреча союзников по НАТО, чтобы поднять вопрос об обострении ситуации в Афганистане. Альянс пригрозил Талибану тем, что мир не признает его правление, если он захватит всю страну.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАТО.

Сейчас Альянс, в первую очередь, сосредоточен на поддержке афганского правительства. НАТО планирует сохранить дипломатическое присутствие в Кабуле.

Учитывая высокий уровень насилия, который связан с наступлением талибов, нападения на мирных жителей, убийства и нарушения прав человека, НАТО пригрозило радикальному движению тем, что мир не признает его правления, если оно захватит всю территорию Афганистана.

"Мы по-прежнему приверженцы поддержки политического решения конфликта", - пишет пресс-служба.

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НАТО Талибан Соединенные Штаты Америки Афганистан
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