Мир не признает правление талибов: НАТО отреагировало на обострение в Афганистане
Сегодня состоялась встреча союзников по НАТО, чтобы поднять вопрос об обострении ситуации в Афганистане. Альянс пригрозил Талибану тем, что мир не признает его правление, если он захватит всю страну.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАТО.
Сейчас Альянс, в первую очередь, сосредоточен на поддержке афганского правительства. НАТО планирует сохранить дипломатическое присутствие в Кабуле.
Учитывая высокий уровень насилия, который связан с наступлением талибов, нападения на мирных жителей, убийства и нарушения прав человека, НАТО пригрозило радикальному движению тем, что мир не признает его правления, если оно захватит всю территорию Афганистана.
"Мы по-прежнему приверженцы поддержки политического решения конфликта", - пишет пресс-служба.