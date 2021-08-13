Мир не признает правление талибов: НАТО отреагировало на обострение в Афганистане

Сегодня состоялась встреча союзников по НАТО, чтобы поднять вопрос об обострении ситуации в Афганистане. Альянс пригрозил Талибану тем, что мир не признает его правление, если он захватит всю страну.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАТО.