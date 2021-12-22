Мир не приблизился к концу пандемии, но имеет средства ее победить, - эксперт ВОЗ

Мир пока не приблизился к концу пандемии COVID-19. Однако человечество имеет средства, чтобы справиться с распространением коронавируса.

"Мы не находимся в конце пандемии (COVID-19 - ред.), мы даже не приблизились к ее завершению. Но у нас есть средства (для борьбы с коронавирусом - ред.) гораздо лучше, чем были до этого", - сказал эксперт ВОЗ в ходе брифинга.

Райан подчеркнул, что на сегодняшний день у ВОЗ и правительств многих государств есть понимание того, как следует себя вести с коронавирусом. Однако, по его словам, властям некоторых стран не хватает желания вести борьбу с COVID-19.