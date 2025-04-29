Мир має підкріплюватись реальними гарантіями безпеки для України, - Кличко

"У виступі під час відкриття наголосив що війна в Україні стосується кожного європейця, і зусилля лідерів мають бути посилені задля допомоги в досягненні миру в Європі. Миру, який не порушуватиме національних інтересів України. Та буде підкріплений реальними гарантіями безпеки для нашої держави", - сказав Віталій Кличко.

Він також згадав про блекаут, який стався в Європі, і наголосив на важливості формувати стійкість міст і країн.

"Блекаут, який стався в частині Європи, показав, наскільки важлива сьогодні стійкість міст і країн. Здатність реагувати на сучасні виклики. Україна четвертий рік живе і працює в надскладних умовах - коли РФ щодня намагається знищити наші енергообʼєкти, критичну інфраструктуру. В цій ситуації ми забезпечуємо життєдіяльність міст, надання послуг їх мешканцям. І навіть впроваджуємо нові цифрові сервіси", - розповів Кличко.

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко бере участь у Конгресі Європейської народної партії, який відбувається в Іспанії.

Також повідомлялося, що Кличко зустрівся з президентом найвпливовішої загальноєвропейської політсили - Європейської народної партії Манфредом Вебером. Обговорювали посилення допомоги Україні та захист демократичних здобутків.