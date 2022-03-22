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Мир не до конца понял. Война идет не за территории, а против всего, что символизирует "русский мир", - ОП

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, мир не до конца понял, что война в Украине идет не за территории, торговлю или нефтяное эмбарго. Страна борется против варварства, массовых убийств и бесчеловечности - всего того, что символизирует "русский мир".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Подоляка во время видеообращения.

"К сожалению, мир не до конца понял, что война идет не за территории, торговлю или нефтяное эмбарго. Украина воюет 27-й день за свою свободу и против масштабного вторжения варварства, жестокости и массовых убийств мирных граждан. Против всего, что, как оказалось, символизирует "русский мир". Стойкости нашим героям и городам!"- подчеркнул он.

Подоляк также призвал помнить героев, которые сидят во временно оккупированных городах и не сдаются врагу.

"И еще одно. Хочу, чтобы мы всегда помнили о наших героях, которые сидят сегодня в окруженных городах и не отдают эти города врагу. Чернигов - более 3 недель над людьми просто издеваются. Их просто хотят стереть с лица земли. Но мы будем Чернигов помнить", - добавил Подоляк.

Напомним, РФ полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 27-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Ирина ПодолякВойна России против Украины