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В Минздраве заявили о проблемах с обеспечением больниц кислородом

Автор: Игорь Литвиненко

В Украине существуют проблемы с обеспечением больниц кислородом. В связи с этим для лечения пациентов используются лишь 13-15% аппаратов искусственной вентиляции легких.

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Об этом на брифинге заявил эксперт Министерства здравоохранения, президент Ассоциации анестезиологов Украины Сергей Дубров.

Он отметил, что сейчас используются лишь 613 аппаратов ИВЛ, тогда как в Украине есть более 4,6 тысячи таких аппаратов.

"Есть некоторые проблемы с обеспечением кислородом. Министр еще в августе поручил медучреждениям обеспечить 80% коечного фонда подведением кислорода. Некоторые медучреждения поручение выполнили, но в некоторых остаются проблемы и критический недостаток кислорода для пациентов", - сказал Дубров.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине уже заняты почти 70% больничных коек для пациентов с коронавирусом. Всего используется 33 919 кроватей.

Также сообщалось, что Минздрав планирует за счет частных лабораторий сократить срок осуществления тестирования на коронавирус.

Напомним, за сутки в Украине подтвердили 5469 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений в Киеве, Харьковской, Полтавской областях.

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