В Минздраве возмутились празднованием дня Днепра

В Министерстве здравоохранения возмутились празднованием дня Днепра, который прошел 12 сентября, несмотря на карантин и эпидемию COVID-19. В ведомстве заявили, что количество коек и врачей в украинских больницах имеет границу.

Об этом во время брифинга сказал глава Минздрава Максим Степанов.

Он считает, что на празднование повлияли политические процессы, которые сейчас идут в стране.

"Когда я утром сегодня увидел фотографии с празднования дня города Днепра, на котором собрались тысячи людей, пожалуй, десятки тысяч людей, то у меня вопрос к власти: я знаю, что вы осознаете, что такое COVID-19, и какие риски несет эта болезнь. Я понимаю, что сейчас у вас происходят политические процессы, которые сейчас идут по всей стране. Но так сознательно проводить концерты, несмотря на то, что они запрещены в стране...", - заявил Степанов, добавив, что даже несколько зараженных коронавирусом на концерте способны инфицировать сотни людей.

Министр также предупредил, что количество мест в больницах и врачей имеет границу.

Напомним, в Украине за последние сутки подтвердили 2476 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Киеве, Тернопольской и Харьковской областях.

Отметим, главными симптомами коронавируса являются лихорадка, сухой кашель и затруднение дыхание.