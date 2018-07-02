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В Минздраве сообщили о порядке получения сыворотки от ботулизма

НовостиПроисшествия    02.07.2018 - 10:46
Иллюстративное фото (facebook.com moz.ukr)
Иллюстративное фото (facebook.com moz.ukr)

Получить сыворотку можно в любое время, даже в выходные или нерабочие часы

В Министерстве здравоохранения Украины (Минздрав) сообщили о порядке получения сыворотки от ботулизма. Об этом сообщает "Правительственный портал".

Так, руководители структурных подразделений по вопросам здравоохранения областных и Киевской городской государственных администраций могут получить сыворотку от ботулизма со специализированного склада ГП “Укрвакцина Минздрав Украины”.

"Введение сыворотки от ботулизма предусмотрено, среди прочего, в курсе лечения при установлении предполагаемого или подтвержденного диагноза ботулизм курс лечения. Такая сыворотка блокирует действие токсина, попавшего в организм", - говорится в сообщении.

Отмечается, что получить сыворотку можно в любое время, даже в выходные или нерабочие часы. Для этого нужно напрямую обратиться к ответственному сотруднику ГП “Укрвакцина Минздрав Украины”.

Кроме того, отмечается, что обязательно нужно уведомить территориальные органы Госпродпотребслужбы и органы местного самоуправления о выявлении случая заболевания ботулизмом и необходимости предотвратить возникновение новых случаев заболевания.

"В Украине наблюдается сезонное повышение заболеваемости ботулизмом - с начала 2018 года зарегистрировано 46 случаев ботулизма, 53 пострадавших, 4 из них скончались", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в мае в Киеве зафиксировали случай заболевания ботулизмом.

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Теги публикации: Министерство здравоохранения Украины, инфекция  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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