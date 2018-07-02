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Інтерв'ю

У МОЗ повідомили про порядок отримання сироватки від ботулізму

НовиниНадзвичайні події    02.07.2018 - 10:46
Ілюстративне фото (facebook.com moz.ukr)
Ілюстративне фото (facebook.com moz.ukr)

Отримати сироватку можна у будь-який час, навіть вихідні або неробочі години

У Міністерстві охорони здоров’я України (МОЗ) повідомили про порядок отримання сироватки від ботулізму. Про це повідомляє "Урядовий портал".

Так, керівники структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської державних адміністрацій можуть отримати сироватку від ботулізму зі спеціалізованого складу ДП “Укрвакцина МОЗ України”.

"Введення протиботулінічної сироватки передбачено, серед іншого, в курсі лікування при встановленні імовірного або підтвердженого діагнозу ботулізм курс лікування. Така сироватка блокує дію токсину, що потрапив до організму", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що отримати сироватку можна у будь-який час, навіть вихідні або неробочі години. Для цого портібно напряму звернутись до відповідального співробітника ДП “Укрвакцина МОЗ України”.

Крім того, наголошується, що обов’язково потрібно повідомити територіальні органи Держпродспоживслужби та органи місцевого самоврядування про виявлення випадку захворювання на ботулізм та необхідність запобігти виникненню нових випадків захворювання.

"В Україні спостерігається сезонне підвищення захворюваності на ботулізм - з початку 2018 року зареєстровано 46 випадків ботулізму, 53 потерпілих, 4 з них померли", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у травні у Києві зафіксували випадок захворювання на ботулізм.

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Теги публікації: Мінстерство охорони здоров'я України, инфекция  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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