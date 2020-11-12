ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Минздраве рассказали, сколько выездов совершили бригады для проведения ПЦР-теста

Украина, Четверг 12 ноября 2020 11:49
В Минздраве рассказали, сколько выездов совершили бригады для проведения ПЦР-теста
Фото: врач (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

С апреля по ноябрь мобильные бригады почти 1,7 млн раз выезжали на забор материала для проведения ПЦР-теста на выявление коронавируса. Наибольшее число выездов зафиксировали в Киеве.

Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"За апрель-ноябрь 2020 года мобильные бригады осуществили 1 млн 670 тыс. заборов образцов, которые доставлены в государственные лаборатории для проведения исследований методом ПЦР", - рассказал замминистра здравоохранения.

Он отметил, что сейчас наибольшее количество бригад работает в Харьковской, Днепропетровской и Львовской областях. Наименьшее же - в Киевской, Луганской и Кировоградской областях.

При этом ранее, по данным Ляшко, больше всего таких выездов было зафиксировано в Киеве, Тернопольской области и Киевской области, а меньше всего - в Черниговской, Полтавской и Луганской областях.

Напомним, ранее замглавы Минздрава заявил, что в ближайшее время пациенты на дому или при обращении к врачу смогут сделать экспресс-тест на COVID-19. Диагностика будет занимать от 15 до 20 минут.

Как писало РБК-Украина, министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что Украина уже начала применять тесты на COVID-19 своего производства. В частности, экспресс-тесты, которые выявляют коронавирусную болезнь методом ИФА.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество КоронавирустестыВиктор Ляшко

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь