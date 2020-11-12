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У МОЗ розповіли, скільки виїздів здійснили бригади для проведення ПЛР-тесту

Україна, Четвер 12 листопада 2020 11:49
У МОЗ розповіли, скільки виїздів здійснили бригади для проведення ПЛР-тесту
Фото: лікар (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

З квітня по листопад мобільні бригади майже 1,7 млн ​​разів виїжджали на забір матеріалу для проведення ПЛР-тесту на виявлення коронавірусу. Найбільше число виїздів зафіксували в Києві.

Про це розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"За квітень-листопад 2020 року мобільні бригади здійснили 1 млн 670 тис. заборівзразків, які доставлені в державні лабораторії для проведення досліджень методом ПЛР", - розповів заступник міністра охорони здоров'я.

Він зазначив, що зараз найбільша кількість бригад працює у Харківській, Дніпропетровській і Львівській областях. Найменша ж - у Київській, Луганській та Кіровоградській областях.

При цьому раніше, за даними Ляшка, найбільше таких виїздів було зафіксовано в Києві, Тернопільській області та Київської області, а найменше - в Чернігівській, Полтавській і Луганській областях.

Нагадаємо, раніше заступник голови МОЗ заявив, що найближчим часом пацієнти на дому або при зверненні до лікаря зможуть зробити експрес-тест на COVID-19. Діагностика буде займати від 15 до 20 хвилин.

Як писало РБК-Україна, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляв, що Україна вже почала застосовувати тести на COVID-19 свого виробництва. Зокрема, експрес-тести, які виявляють коронавірусну хворобу методом ІФА.

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Новини України Суспільство КоронавірустестыВиктор Ляшко

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