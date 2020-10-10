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В Минздраве рассказали, сколько направят на обеспечение больниц кислородом

Автор: Юлия Струк

Кабинет министров выделил 572 млн гривен на обеспечение кислородом коек в больницах, которые лечат больных COVID-19. Средства направят в регионы.

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Об этом рассказал глава Министерства здравоохранения Максим Степанов в ходе брифинга.

"Мы выделили средства нашим регионам, всем без исключения областям. 572 млн гривен на обеспечение кислородом коек в больницах, отведенных для лечения COVID-19. Потому что в каждом регионе и в каждой больнице разная ситуация. Кому нужны кислородные концентраторы, а кто-то проводит централизованно кислород", - рассказал глава Минздрава.

Степанов добавил, что средства перечислят в регионы.

"И потом они уже сами будут определяться, каким образом они будут устанавливать эти кислородные точки между каждой кроватью", - сказал министр.

Отметим, глава Кабинета министров Денис Шмыгаль ранее заявил, что кислород должен быть подведен к 80% койко-мест для больных с COVID-19.

Напомним, вчера Кабмин принял ряд важных решений по противодействию коронавирусу. В частности, правительство выделило дополнительные средства на тестирование.

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