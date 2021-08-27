В Минздраве рассказали, сколько еще продлится пандемия коронавируса

В Минздраве рассказали, сколько продлится пандемия коронавируса. Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин считает, что она будет еще 2-5 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на интервью санврача для BBC .

По его словам, в этом году пандемия точно не закончится. Вирус быстро мутирует и каждый месяц мир может сталкиваться с новыми штаммами.

"Это будет длиться по крайней мере еще несколько лет. От двух до пяти. Пока не появится какая-то общая мировая стратегия профилактики в виде либо универсальной прививки, либо лечения", - заявил он.