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У МОЗ розповіли, медиків яких спеціальностей відправили в Італію

Новини » Коронавірус     04.04.2020 - 15:44
У МОЗ розповіли, медиків яких спеціальностей відправили в Італію
Фото: відправлення медиків в Італію (mvs.gov.ua)

МОЗ постійно триматиме зв'язок з українськими фахівцями

Міністр охорони здоров'я України Максим Степаном розповів, яких медичних працівників відправили до Італії допомагати в боротьбі з поширенням коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ.

За словами Степанова, до Італії сьогодні відправилися медичні працівники тих спеціальностей, які безпосередньо займаються лікуванням захворювання на коронавірус.

"В Італію полетіли інфекціоністи, реаніматологи, хірурги, анестезіологи, ендокринологи, невропатологи та медичні сестри, тобто всі ті, хто займається лікуванням цієї хвороби", - розповів він.

Керівник МОЗ зазначив, що відомство буде на постійному зв'язку з українськими фахівцями в Італії, щоб переймати досвід з боротьби з коронавірусом.

"Ми будемо постійно тримати зв’язок з нашими лікарями в Італії, щоб всі напрацювання, які є в лікуванні цієї хвороби, ми могли використовувати в Україні", - пояснив Степанов.

Нагадаємо, раніше головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомляв, що сьогодні в Італію відправилися 20 українських медпрацівників, які допомагатимуть в боротьбі з коронавірусом та перейматимуть італійський досвід. Українські медики повернуться додому через 2 тижні.

Як писало РБК-Україна, вчора президент Володимир Зеленський підписав указ про відправку українських медпрацівників в Італію. Передбачалося, що частина медичних працівників буде визначена МОЗ, а інша - МВС.

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Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїниІталіямедики
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