У МОЗ розповіли, в яких областях краще інформують про наявність безкоштовних ліків

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Інформацію про наявність безкоштовних ліків найчастіше оновлюють в Донецькій, Закарпатській і Житомирській областях

У Міністерстві охорони здоров'я України назвали області, в яких медичні установи краще публікують дані про ліки, які були куплені за рахунок бюджету. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Таким чином, за висновком МОЗ, зробленого на основі аналітики ресурсу "Є ліки", інформацію щотижня оновлюють в:

Донецької області - 92% лікарень;

Житомирської області - 94%;

Закарпатської області - 95%.

Відзначимо, що в МОЗ проаналізували дані однієї тисячі лікарень з 19 областей України, які співпрацюють з ресурсом "Є ліки". До проекту був залучений 1101 український медзаклад.

"Щороку держава виділяє майже 6 мільярдів гривень на закупівлю ліків на національному рівні. Ще майже стільки ж грошей витрачається на закупівлю ліків на місцях - з обласного, місцевого та лікарняного бюджету. При цьому пацієнти часто платять за своє лікування, оскільки не знають, що можуть розраховувати на ліки, куплені державою. Саме тому необхідно, аби лікарні доносили до пацієнтів актуальну інформацію про наявні ліки", - йдеться в заяві відомства.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України передбачив можливість безкоштовної вакцинації в приватних клініках.