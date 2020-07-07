В Минздраве рассказали о готовности Украины ко второй волне пандемии

В Министерстве здравоохранения оценили готовность Украины ко второй волне пандемии коронавируса. Украинские врачи, больницы и лабораторные центры более обеспечены, чем это было в марте.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, украинские лабораторные центры обеспечены месячным запасом тест-систем при полной загрузке. Также к пандемии лучше готовы больницы и врачи.

"Мы четко знаем, если где-то возникает проблема, мы очень быстро доставляем тест-системы, чтобы это никоим образом не отразилось на наших пациентах. Поэтому об этом можно не волноваться, мы готовимся ко второй волне", - сообщил Степанов.

Напомним, в Украине второй день наблюдается стабилизации заболеваемости коронавирусом - за сутки выявили 564 новых случая, всего в стране заболели почти 50 тысяч человек.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что правительство начало подготовку ко второй волне пандемии, так как в некоторых регионах Украины наблюдается загруженность больниц более 70%.