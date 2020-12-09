В Минздраве рассказали, как будут работать заведения в новогоднюю ночь

Министерство здравоохранения сообщило, как будут работать заведения питания в новогоднюю ночь. Им планируют разрешить работу до часу ночи.

Об этом в ходе заседания Кабинета министров заявил глава Минздрава Максим Степанов.

"В новогоднюю ночь мы предлагаем разрешить работать заведениям питания до часу ночи", - сказал он.

Степанов напомнил, что сейчас заведения могут работать только до 22:00.

Напомним, Кабинет министров продлил действие карантина в Украине, который был введен из-за пандемии коронавируса, до конца зимы. Он будет действовать до 28 февраля 2021 года.

Решение было утверждено на заседании правительства после предложения министра здравоохранения Максима Степанова.

В рамках нового постановления о карантине предусматривается изменение режима работы заведений общепита. Они могут работать до 23:00, но проведение расчетных операций ограничивается до 22:00.

Как писало РБК-Украина, карантин в Украине все же ужесточат. Ограничения вступят в силу 8 января и будут действовать до 24 января 2021 года.

Такое решение принял Кабинет министров на сегодняшнем заседании с однодневной доработкой.