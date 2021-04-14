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В Минздраве поддержали решение Кличко продолжить усиленный карантин

Автор: РБК-Украина

Советник министра здравоохранения по вопросам биологической безопасности, главный эпидемиолог Минздрава Наталья Виноград считает продолжение локдауна в Киеве правильным и рациональным решением.

Об этом она заявила в эфире "Украина 24".

"Когда мы говорим о разных вариантах реагирования на эпидемию, здесь есть несколько сценариев. В данном варианте я очень поддерживаю мэра Кличко. Принято абсолютно правильное рациональное решение, он отвечает за жизни людей. Киев - это мегаполис. Это высокая плотность популяции, высокие миграционные процессы вследствие больших объемов целенаправленного перемещения потоков населения. Все эти риски присущи Киеву", - отметила советник министра.

Виноград также отметила, что Киев является зоной высокого риска инфицирования для населения.

"Еще в январе мы прогнозировали, что Киев будет территорией высокого риска и больших последствий эпидемических осложнений, в случае проникновения на территорию Украины британского и других штаммов. Новые штаммы пробивают иммунитет, и человек может быть повторно инфицирован", - добавила эпидемиолог.

Напомним, Виталий Кличко заявил, что в Киеве действуют мягкие ограничения, по сравнению с другими странами.

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Новости Украины Виталий КличкоКарантин
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