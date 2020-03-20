В Минздраве объяснили, где возьмут деньги на доплату медикам во время пандемии

Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

Деньги заберут из программу медицинских гарантий

Министерство здравоохранения Украины рассматривает различные варианты аккумулирования средств на дополнительные выплаты медикам, которые работают в усиленном режиме в связи с коронавирусом. Об этом сказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, сейчас у Национальной службы здоровья есть определенная сумма средств для проведения таких выплат.

"На доплаты мы найдем средства. Сегодня мы просчитываем это. В ближайшее время мы проинформируем о сумме средств, которые будут доплачивать медицинским работникам. Нацслужба здоровья уже пересмотрела коэффициенты. Она имеет определенную сумму средств из программы медицинских гарантий, которая будет забрана именно на доплаты медработникам", - заявил Ляшко.

Напомним, Минздрав рассматривает возможность продление карантина после 3 апреля в зависимости от ситуации с коронавирусом в Украине.

Добавим, что в Украине по состоянию на вечер 19 марта зафиксировали уже 26 больных коронавирусом. Новые 5 случаев зарегистрированы в Черновцах.

Как сообщало РБК-Украина, в Украине число умерших от коронавирус COVID-19 увеличилась до трех человек. Третьей жертвой вируса стала жительница Ивано-Франковска.