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В Минздраве объяснили, как получить свидетельство о вакцинации от COVID-19

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Киев, Четверг 15 июля 2021 11:00
В Минздраве объяснили, как получить свидетельство о вакцинации от COVID-19 Фото: глава Минздрава Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Анастасия Рокитна

Глава Министерства здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал, как человек может получить свидетельство о вакцинации или ковид-сертификат. В частности, если нет семейного врача.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

По его словам, прежде всего, надо пойти и подписать декларацию с семейный врачом.

"Если что-то не получается, то надо обратиться туда, где делали прививки. Мы сейчас внесли изменения в постановление Кабинета министров, которое регулировало правила выдачи международного сертификата. У нас предусмотрены две точки: в учреждении, которое проводило вакцинацию, или у своего семейного врача", - сообщил он.

Напомним, Кабинет министр Украины внес изменения в "ковидные сертификаты". Срок действия этого документа составит 180 суток.

РБК-Украина писало, что цифровые сертификаты COVID уже частично заработали в Украине. Сертификат для зарубежных поездок начнет действовать после того, как его признают другие страны.

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Министерство здравоохранения Украины COVID-19 сертификаты
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