В Минздраве назвали условия перехода школ на дистанционное обучение

В Минздраве сообщили, что в "зеленых" зонах карантина посещение учебных заведений разрешено в обычном режиме.

В регионах, в которых установлен "желтый" или "оранжевый" уровень эпидемической опасности, посещать заведение можно при условии, если в нем вакцинировано не менее 80 % персонала.

Образовательный процесс обеспечивается по разным формам: как дистанционно, так и непосредственно в учебном заведении. Решение об организации образовательного процесса принимает педагогический совет учебного заведения.

Если в регионе устанавливается "красный" уровень эпидемиологической опасности, то посещать учебные заведения запрещено всем, кроме воспитанников садиков, специальных учебных заведений и учащихся 1-4 классов школ при условии, если в заведении вакцинировано не менее 80% персонала.