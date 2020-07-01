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В Минздраве рассказали, как избежать скопления в общественном транспорте

Новости » Коронавирус     01.07.2020 - 20:45
В Минздраве рассказали, как избежать скопления в общественном транспорте
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

Местные власти должны увеличить число подвижного состава на маршруте

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что местные власти должны увеличить количество подвижного состава на маршруте, чтобы избежать скопления людей. При этом он отметил, что в общественном транспорте должны быть заполнены только посадочные места.

Об этом он сообщил в эфире "Громадського".

"Как мы можем влиять на скопление людей в общественном транспорте? В первую очередь, увеличением количества транспорта. Во-вторых, разведение во времени начала работы и завершения работы на госпредприятиях, учреждениях... Это также растягивает "час пик". Интересная была фраза:"никто этого не решает". Но вопрос к кому? К местному самоуправлению", - отметил Ляшко.

По его словам, такой опыт Украина может перенять у других стран: Италии, Франции, Испании, Польши.

"Когда мы говорили, почему у нас закрывается транспорт, а в тех странах нет. Такого скопления в час пик в тех странах не происходит. Здесь ряд факторов. Транспортную инфраструктуру нужно готовить к таким случаям", - добавил Ляшко.

Напомним, ранее Виктор Ляшко заявил, что ограничение работы кафе и ресторанов в Киеве связано с работой ночных клубов.

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Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новости Украины транспортВиктор ЛяшкоКоронавирус
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