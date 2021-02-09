В Минздраве назвали особенности нового адаптивного карантина

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал об особенностях нового адаптивного карантина . Его введут в стране уже в феврале.

"Ключевая вещь в новом адаптивном карантине, который мы хотим ввести, способность системы здравоохранения оказывать медицинскую помощь всем, кто в ней нуждается", - заявил он.

При этом Ляшко добавил, что в зависимости от уровня эпидемической опасности регионы будут отчитываться о рисках дальнейшего развития пандемии.

"Когда мы говорим о других уровне эпидемической опасности, которые мы хотим ввести. Они, в первую очередь, будут отчитываться и показывать, что есть риск дальнейшего развития эпидемии, что может привести к негативным последствиям", - добавил он.