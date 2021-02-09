В Минздраве назвали особенности нового адаптивного карантина

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал об особенностях нового адаптивного карантина. Его введут в стране уже в феврале.
"Ключевая вещь в новом адаптивном карантине, который мы хотим ввести, способность системы здравоохранения оказывать медицинскую помощь всем, кто в ней нуждается", - заявил он.
При этом Ляшко добавил, что в зависимости от уровня эпидемической опасности регионы будут отчитываться о рисках дальнейшего развития пандемии.
"Когда мы говорим о других уровне эпидемической опасности, которые мы хотим ввести. Они, в первую очередь, будут отчитываться и показывать, что есть риск дальнейшего развития эпидемии, что может привести к негативным последствиям", - добавил он.
Напомним, Ляшко заявил, что адаптивный карантин в Украине введут или в середине, или в конце февраля. Однако пока нет точной даты его введения.
Кроме того, недавно в Кабинете министров решили, как будут вводить "красную зону" карантина после возвращения к адаптивному формату.
Добавим, что в Министерстве здравоохранения рассказали, какие территории будут попадать в "красную зону" карантина и почему.