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В Минздраве назвали особенности нового адаптивного карантина

Автор: Лера Полищук

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал об особенностях нового адаптивного карантина. Его введут в стране уже в феврале.

Об этом Ляшко заявил на форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".

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"Ключевая вещь в новом адаптивном карантине, который мы хотим ввести, способность системы здравоохранения оказывать медицинскую помощь всем, кто в ней нуждается", - заявил он.

При этом Ляшко добавил, что в зависимости от уровня эпидемической опасности регионы будут отчитываться о рисках дальнейшего развития пандемии.

"Когда мы говорим о других уровне эпидемической опасности, которые мы хотим ввести. Они, в первую очередь, будут отчитываться и показывать, что есть риск дальнейшего развития эпидемии, что может привести к негативным последствиям", - добавил он.

Напомним, Ляшко заявил, что адаптивный карантин в Украине введут или в середине, или в конце февраля. Однако пока нет точной даты его введения.

Кроме того, недавно в Кабинете министров решили, как будут вводить "красную зону" карантина после возвращения к адаптивному формату.

Добавим, что в Министерстве здравоохранения рассказали, какие территории будут попадать в "красную зону" карантина и почему.

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Новости Украины Виктор ЛяшкоКарантинКоронавирус
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