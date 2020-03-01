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В Минздраве назвали число украинцев, подписавших декларации с семейными врачами

Новости » Общество     01.03.2020 - 23:26
В Минздраве назвали число украинцев, подписавших декларации с семейными врачами
Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

Через месяц начнет работать программа медицинских гарантий

Декларации со своими семейными врачами на сегодня уже подписали более 29 миллионов граждан Украины. Как передает РБК-Украина, об этом сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

Также она обратилась к остальным украинцам, чтобы они не медлили с подписанием деклараций. Кроме того, министр анонсировала новые изменения в рамках реформирования медицины.

"Сегодня 1 марта, а это значит, что уже через месяц начнется следующий шаг изменений в системе оказания медицинской помощи. Заработает программа медицинских гарантий. Имея направление семейного врача, можно будет получать оплаченную государством амбулаторную и стационарную медицинскую помощь, хирургическое вмешательство, пройти обследование, сделать вакцинацию, анализы, диагностику, получить лекарства", - написала она в своем Facebook.

Скалецкая также напомнила, какие обязанности сейчас выполняет семейный врач в Украине:

"Это тот, кто должен дать совет как вести здоровый образ жизни, как разобраться в календаре прививок, как лучше предотвращать распространение тех или иных заболеваний, особенно в период повышения эпидемического порога гриппа, как разобраться в симптомах заболеваний", - отметила министр.

Напомним, Минздрав рекомендует департаментам здравоохранения областных государственных администраций рекомендуют отложить плановые операции, чтобы подготовиться к вспышке коронавируса в Украине.

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