"Николаевгаз Сбыт": количество онлайн платежей за газ выросло в 2,6 раз

Иллюстративное фото (УНИАН)

Каждый восьмой клиент компании осуществляет оплату за газ через интернет

В январе 2020 года 6,8 тыс. клиентов "Николаевгаз Сбыта" заплатили за газ с помощью онлайн сервисов. Это в 2,6 раза больше, чем в январе прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"С каждым месяцем количество сторонников дистанционной оплаты за газ в Николаевской области растет. Ведь для клиентов ООО "Николаевгаз Сбыт" действует пять платежных онлайн-сервисов. С их помощью потребители газа имеют возможность оплачивать за газ онлайн, выбрав удобный для себя сервис", - говорится в сообщении.

По состоянию на 1 января 2020 года компания "Николаевгаз Сбыт" работает с пятью платежными системами: EasyPay, Portmone, Ipay, Ощад 24 и Приват 24. По словам пресс-службы, оплата за газ через интернет осуществляется любыми платежными картами Visa и MasterCard. О наличии и размере комиссии платежные сервисы информируют плательщиков в процессе совершения операции.

"Мы привлекаем различные онлайн-сервисы чтобы создать для наших клиентов дополнительные возможности экономии средств и времени. Имея банковскую карту и доступ к Интернету, услуги по газоснабжению можно оплатить независимо от времени и места пребывания. Выбрать сервис для расчетов можно в Личном кабинете на сайте 104.ua или непосредственно на страницах сервисов", - говорит директор ООО "Николаевгаз Сбыт" Дмитрий Маслов.

В пресс-службе отметили, что с каждым годом набирают популярность среди потребителей газа и мобильные приложения. Например, с помощью Viber-бот 7104ua можно не только оплатить онлайн, но и передать показания счетчика и загрузить квитанцию ​​в формате PDF.

"Николаевгаз Сбыт" самостоятельно оплачивает банковский комиссионный сбор по каждому оплаченному счету в размере 0,3%. Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров Украины от 30.09.2015 года №792 "Об обеспечении проведения расчетов за природный газ". Однако, ряд банков и сервисов при оплате за газ дополнительно взымают с потребителей собственный комиссионный сбор и самостоятельно определяют его размер", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, в 2019 году более 40 тыс. клиентов "Николаевгаз Сбыта" оплатили за газ онлайн.