ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Минздраве назвали число имеющихся экспресс-тестов на коронавирус по Украине

Новости » Коронавирус     19.03.2020 - 14:17
В Минздраве назвали число имеющихся экспресс-тестов на коронавирус по Украине
Фото: Виктор Ляшко (Виталий Носач/РБК-Украина)

По словам Ляшко, тесты можно получить не только в госучреждениях

По Украине распространено в общей сложности более 40 000 экспресс-тестов на коронавирус. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

Он подчеркнул, что тесты можно получить не только в государственных учреждениях, можно получить и в частных заведениях.

"Экспресс-тесты можно получить не только в государственных учреждениях, можно получить и в частных заведениях. Уже более 40 тысяч экспресс-тестов разошлись по территории Украины. В то же время Украина принимает меры для того, чтобы обеспечить из государственного распределения экспресс-тесты. Первую поставку крупной партии мы ожидаем в субботу-воскресенье, чтобы распределить во все области", - заявил Ляшко.

Напомним, главный санитарный врач Украины заявил, что Министерство здравоохранения ожидает следующую партию комплектов для проведения ПЦР-исследований на коронавирус на выходных. Ляшко отметил, что это позволит провести тестирование более миллиона исследований.

Как писало РБК-Украина, в случае введения чрезвычайного положения из-за коронавируса в Украине пациентов начнут размещать и в частных клиниках. Замминистра отметил, что ведомство разработало несколько сценариев реагирования на эпидемию.

Премьер Италии намерен продлить карантин после 3 апреля В случае ЧП больных с коронавирусом начнут размещать в частных клиниках, - Минздрав
Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь