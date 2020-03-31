В Минздраве анонсировали бесплатную перевозку медиков Киева на время карантина

Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

В столице запускают проект Shuttle Heroes

В Министерстве здравоохранения анонсировали бесплатную перевозку медиков Киева на время карантина, объявленного в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В частности, указано, что компания Uber, которая ранее присоединилась к инициативе Минздрава и организовывала поездки для медицинских работников в больницы в городах, запускает проект Shuttle Heroes - специальный сервис, который будет бесплатно перевозить работников медицинских учреждений в период карантина. Проект будет действовать на территории Киева.

"Маршруты движения шаттлов проложены в соответствии с предложениями Министерства инфраструктуры Украины и распланированы таким образом, чтобы помочь столичным врачам добраться до рабочих мест и вернуться домой. На первом этапе работы сервиса маршруты охватят более 100 медицинских учреждений Киева", - указано в сообщении.

Отмечается, что сервис будет доступен пользователям с промокодом. Промокод будет распространен через платформу HELSI.ME, которая объединяет более 90% врачей в Украине, а также с помощью SMS и через администрацию больниц.

Напомним, ранее МИУ требовало от местных властей организовать подвоз работников к важным объектам в период карантина в Украине. Министр инфраструктуры Владислав Криклий подчеркивал, что местные органы власти должны организовать подвоз медицинских работников в больницы и госпитали, а также работников важных инфраструктурных объектов.

Как писало РБК-Украина, в КГГА уверяли, что для тех, у кого работа сегодня особенно важная, городские власти организуют развозки к местам работы на период карантина.