Минздрав закупит средства индивидуальной защиты медиков для госрезерва

Для противодействия распространения коронавируса в Украине Министерство здравоохранения закупит средства индивидуальной защиты медиков для госрезерва. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

Как он сообщил, президент поставил задачу, чтобы в стране был определенный запас средств индивидуальной защиты для медработников.

"Кроме текущей закупки средств индивидуальной защиты таких, как костюмы биологической защиты, маски и респираторы - все то, что нужно медработникам, Минздрав предложил и сейчас составляет перечень того, чтобы было закуплено в государственный резерв. Мы все с вами помним, как на начало эпидемии их вообще не было. Это то задание, которое поставил президент", - заявил Степанов.

Напомним, в Украине за сутки заразились коронавирусом 392 человека. Также за сутки умерли более 10 человек.

Кроме того, по состоянию на утро 27 апреля в Украине количество зараженных коронавирусом COVID-19 составила 9009 людей за сутки заразились почти на 100 человек меньше.