Минздрав ЮАР присвоил миллионы долларов, выделенных на борьбу с COVID, - AP

Министерство здравоохранения Южно-Африканской Республики присвоило миллионы долларов во время пандемии коронавируса. Высокопоставленных чиновников Минздрава страны обвинили в коррупции и мошенничестве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

В докладе Специальной следственной группы, опубликованном президентом Сирилом Рамафосой, говорится, что бывший министр здравоохранения Звели Мхиза и другие лица совершили противоправные действия.

Мхиза подал в отставку в прошлом месяце.

В докладе говорится, что министр вмешался в процесс закупок, чтобы присудить контракт стоимостью 10 миллионов долларов близким соратникам, которые впоследствии произвели платежи в пользу Мхиза и его семьи. Эти деньги были частично использованы для ремонта одного из домов Мхиза и покупки автомобиля для его сына.

Компания, о которой идет речь, Digital Vibes, была связана с бывшим советником Мхиза по коммуникациям и его бывшим личным помощником. Компания получила контракт на проведение консультаций по коммуникационной стратегии COVID Департамента здравоохранения.

Представители оппозиции призвали вывести Мхиза из парламента, где он остается депутатом.