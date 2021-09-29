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МОЗ ПАР привласнив мільйони доларів, виділених на боротьбу з COVID, - AP

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Йоганнесбург, Середа 29 вересня 2021 18:10
МОЗ ПАР привласнив мільйони доларів, виділених на боротьбу з COVID, - AP Фото: МОЗ ПАР привласнив мільйони доларів, виділених на боротьбу з COVID (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Міністерство охорони здоров'я Південно-Африканської Республіки привласнило мільйони доларів під час пандемії коронавірусу. Високопоставлених чиновників МОЗ країни звинуватили в корупції і шахрайстві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

У доповіді спеціальної слідчої групи, опублікованій президентом Сірілом Рамафосою, йдеться, що колишній міністр охорони здоров'я Звели Мхіза та інші особи вчинили протиправні дії.

Мхіза подав у відставку минулого місяця.

У доповіді говориться, що міністр втрутився в процес закупівель, щоб присудити контракт вартістю 10 мільйонів доларів близьким соратникам, які згодом здійснили платежі на користь Мхіза і його сім'ї. Ці гроші були частково використані для ремонту одного з будинків Мхіза і покупки автомобіля для його сина.

Компанія, про яку йде мова, Digital Vibes, була пов'язана з колишнім радником мхіза з комунікацій і його колишнім особистим помічником. Компанія отримала контракт на проведення консультацій з комунікаційної стратегії Covid Департаменту охорони здоров'я.

Представники опозиції закликали вивести Мхіза з парламенту, де він залишається депутатом.

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