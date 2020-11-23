Минздрав может увеличить число коек для больных COVID-19 до 90 тысяч

Фото: Максим Степанов (facebook.com)

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине могут увеличить число коек для инфицированных коронавирусом до 90 тысяч. Это почти половина из общего количества.

Об этом Максим Степанов сообщил во время брифинга.

"Мы можем увеличить количество коек почти до 90 тысяч. Это почти 50% всех кроватей, которые у нас есть в Украине. Чтобы были отведены для COVID-19", - сказал министр.

Напомним, Степанов также заверил, что ситуация с числом кроватей для зараженных коронавирусом в стране контролируемая. Он сообщил, что власть понимает, как действовать дальше.

Отметим, что в Украине больничные койки для пациентов с COVID-19 заполнены более чем на 70% уже в двух областях. В среднем по стране заполненные 52% таких коек.

Кроме того, РБК-Украина писало, что в Украине за прошедшие сутки зафиксировали 10 945 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений в Киеве, Днепропетровской, Киевской, Житомирской и Запорожской областях.