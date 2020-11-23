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Минздрав контролирует ситуацию с кроватями для больных COVID-19, - Степанов

Киев, Понедельник 23 ноября 2020 09:14
Минздрав контролирует ситуацию с кроватями для больных COVID-19, - Степанов
Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Министерстве здравоохранения (Минздрав) заверили, что ситуация с числом кроватей для зараженных коронавирусом в стране контролируемая. В Минздраве есть понимание относительно увеличения числа коек для больных COVID-19.

Об этом заявил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов.

Он уверяет, что власть понимает, как действовать дальше.

"Ситуация полностью контролируемая, от начала и до конца. У нас есть четкое понимание относительно увеличения числа коек, это понимание воплощено в нормативные акты, выделяются необходимые средства, как на сам процесс лечения, так и на обеспеченность коек и оборудования", - заявил он.

Отметим, что в Украине больничные койки для пациентов с COVID-19 заполнены более чем на 70% уже в двух областях. В среднем по стране заполненные 52% таких коек.

Напомним, у президента Украины Владимира Зеленского не исключили введение в Украине полного локдауна. Ограничения могут усилить, если украинцы не будут соблюдать карантин выходного дня.

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