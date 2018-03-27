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Минздрав утвердил порядок выбора врача для предоставления первичной медпомощи

НовостиОбщество    27.03.2018 - 13:14
Фото: утвержден порядок выбора врача для первичной помощи (РБК-Украина)
Фото: утвержден порядок выбора врача для первичной помощи (РБК-Украина)

Врача можно выбрать в любом медучреждении, независимо от места регистрации

Министерство здравоохранения Украины утвердило порядок выбора врача, который предоставляет первичную медицинскую помощь. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

В частности, порядок определяет правила, по которым будут выбирать терапевтов, педиатров и семейных врачей, и является обязательным для всех учреждений здравоохранения, которые оказывают первичную медицинскую помощь.

Уже со 2 апреля украинцы смогут свободно выбрать своего врача: терапевта для взрослого, педиатра для ребенка или семейного врача для всей семьи, при условии, что выбранное ими заведение уже подключено к системе "Электронное здоровье".

"Подписывая декларацию с выбранным врачом, вы сообщаете государству через Национальную службу здравоохранения (НСЗУ), что деньги за ваше обслуживание должны поступать именно в это медучреждение. Поэтому декларация фактически является формой заявления. Ее не нужно переподписывать: право действует до тех пор, пока вы не решите сменить своего врача", - говорится в сообщении.

Порядок определяет, что врача можно выбирать в любом медучреждении, независимо от места регистрации или проживания.

Напомним, ранее сообщалось, что Всемирный банк продолжит консультировать Украину относительно пенсионной и медицинской реформ.  

 

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Теги публикации: Министерство здравоохранения Украины, реформы, медицина  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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