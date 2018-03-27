МОЗ затвердив порядок вибору лікаря для надання первинної медичної допомоги

Лікаря можна вибрати в будь-якому медзакладі, незалежно від місця реєстрації

Міністерство охорони здоров'я України затвердило порядок вибору лікаря, що надає первинну медичну допомогу. Про це йдеться в повідомленні прес-служби МОЗ.

Зокрема, порядок визначає правила, за якими будуть вибирати терапевтів, педіатрів та сімейних лікарів, і є обов'язковим для всіх закладів охорони здоров'я, які надають первинну медичну допомогу.

Вже з 2 квітня українці зможуть вільно обрати свого лікаря: терапевта для дорослого, педіатра для дитини або сімейного лікаря для всієї сім'ї, за умови, що обраний ними заклад вже підключено до системи "Електронний здоров'я".

"Підписуючи декларацію з обраним лікарем, ви повідомляєте державі через Національну службу охорони здоров'я (НСЗУ), що гроші за ваше обслуговування мають надходити саме в цей медзаклад. Тому декларація фактично є формою заяви. Її не потрібно перепідписувати: право діє до тих пір, поки ви не вирішите змінити свого лікаря", - йдеться в повідомленні.

Порядок визначає, що лікаря можна вибирати будь-якому медзакладі, незалежно від місця реєстрації або проживання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Світовий банк продовжить консультувати Україну щодо пенсійної і медичної реформ.