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МОЗ затвердив порядок вибору лікаря для надання первинної медичної допомоги

НовиниСуспільство    27.03.2018 - 13:14
Фото: затверджено порядок вибору лікаря для первинної допомоги (РБК-Україна)
Фото: затверджено порядок вибору лікаря для первинної допомоги (РБК-Україна)

Лікаря можна вибрати в будь-якому медзакладі, незалежно від місця реєстрації

Міністерство охорони здоров'я України затвердило порядок вибору лікаря, що надає первинну медичну допомогу. Про це йдеться в повідомленні прес-служби МОЗ.

Зокрема, порядок визначає правила, за якими будуть вибирати терапевтів, педіатрів та сімейних лікарів, і є обов'язковим для всіх закладів охорони здоров'я, які надають первинну медичну допомогу.

Вже з 2 квітня українці зможуть вільно обрати свого лікаря: терапевта для дорослого, педіатра для дитини або сімейного лікаря для всієї сім'ї, за умови, що обраний ними заклад вже підключено до системи "Електронний здоров'я".

"Підписуючи декларацію з обраним лікарем, ви повідомляєте державі через Національну службу охорони здоров'я (НСЗУ), що гроші за ваше обслуговування мають надходити саме в цей медзаклад. Тому декларація фактично є формою заяви. Її не потрібно перепідписувати: право діє до тих пір, поки ви не вирішите змінити свого лікаря", - йдеться в повідомленні.

Порядок визначає, що лікаря можна вибирати будь-якому медзакладі, незалежно від місця реєстрації або проживання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Світовий банк продовжить консультувати Україну щодо пенсійної і медичної реформ.

 

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Теги публікації: Мінстерство охорони здоров'я України, реформи, медицина  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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