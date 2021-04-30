Минздрав утвердил набсовет компании "Медзакупки": кто в него вошел

Министр здравоохранения Максим Степанов сегодня, 30 апреля, утвердил членов наблюдательного совета госпредприятия "Медицинские закупки Украины". Глава Минздрава утвердил 5 независимых членов и двух представителей государства.

Об этом говорится на сайте Минздрава .

Также Степанов уполномочил гендиректора компании "Медзакупки" подписать договоры между независимыми членами наблюдательного совета и представителем государства, который не является госслужащим.

Кроме того, глава Минздрава назначил членами наблюдательного совета, как представителей государства:

Напомним, в начале года между "Медзакупками" и Минздравом разгорелся скандал. Компания обвинила министерство в затягивании покупок вакцин от коронавируса.

После этого Степанов заявил, что Минздрав меняет компанию для закупки вакцин. Министерство договорилось о посредничестве с международным агентством Crown Agents.