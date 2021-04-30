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Минздрав утвердил набсовет компании "Медзакупки": кто в него вошел

Новина українською → Украина, Пятница 30 апреля 2021 22:49
Минздрав утвердил набсовет компании "Медзакупки": кто в него вошел Фото: Максим Степанов, глава Минздрава (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр здравоохранения Максим Степанов сегодня, 30 апреля, утвердил членов наблюдательного совета госпредприятия "Медицинские закупки Украины". Глава Минздрава утвердил 5 независимых членов и двух представителей государства.

Об этом говорится на сайте Минздрава.

Так, министр здравоохранения определил победителями конкурсного отбора независимых членов наблюдательного совета следующих лиц:

  • Антона Кульчинского;
  • Николая Романека;
  • Алексея Мечинского;
  • Алексея Сакуна;
  • Елену Филинюк.

Кроме того, глава Минздрава назначил членами наблюдательного совета, как представителей государства:

  • Александра Комариду - гендиректора Директората фармацевтического обеспечения Минздрава;
  • Виталия Цвигуна - советника министра патронатной службы Минмолодежьспорта.

Также Степанов уполномочил гендиректора компании "Медзакупки" подписать договоры между независимыми членами наблюдательного совета и представителем государства, который не является госслужащим.

Напомним, в начале года между "Медзакупками" и Минздравом разгорелся скандал. Компания обвинила министерство в затягивании покупок вакцин от коронавируса.

После этого Степанов заявил, что Минздрав меняет компанию для закупки вакцин. Министерство договорилось о посредничестве с международным агентством Crown Agents.

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Новости Украины Политика Министерство здравоохранения Украины Максим Степанов набсовет
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