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МОЗ затвердило наглядову раду компанії "Медзакупівлі": хто до неї увійшов

Новость на русском → Україна, П'ятниця 30 квітня 2021 22:49
МОЗ затвердило наглядову раду компанії "Медзакупівлі": хто до неї увійшов Фото: Максим Степанов, глава МОЗ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов сьогодні, 30 квітня, затвердив членів наглядової ради держпідприємства "Медичні закупівлі України". Глава МОЗ затвердив 5 незалежних членів та двох представників держави.

Про це йдеться на сайті МОЗ.

Так, міністр охорони здоров'я визначив переможцями конкурсного відбору незалежних членів наглядової ради наступних осіб:

  • Антона Кульчинського;
  • Миколу Романьока;
  • Олексія Мечинського;
  • Олексія Сакуна;
  • Олену Філінюк.

Крім того, глава МОЗ призначив членами наглядової ради, як представників держави:

  • Олександра Комаріду - гендиректора Директорату фармацевтичного забезпечення МОЗ;
  • Віталія Цвігуна - радника міністра патронатної служби Мінмолодьспорту.

Також Степанов уповноважив гендиректора компанії "Медзакупівлі" підписати договори між незалежними членами наглядової ради та представником держави, який не є держслужбовцем.

Нагадаємо, на початку року між "Медзакупівлями" та МОЗ розгорівся скандал. Компанія звинуватила міністерство у затягуванні купівель вакцин від коронавірусу.

Після цього Степанов заявив, що МОЗ змінює компанію для закупки вакцин. Міністерство домовилося про посередництво з міжнародним агентством Crown Agents.

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