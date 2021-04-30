МОЗ затвердило наглядову раду компанії "Медзакупівлі": хто до неї увійшов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов сьогодні, 30 квітня, затвердив членів наглядової ради держпідприємства "Медичні закупівлі України". Глава МОЗ затвердив 5 незалежних членів та двох представників держави.

Про це йдеться на сайті МОЗ .

Також Степанов уповноважив гендиректора компанії "Медзакупівлі" підписати договори між незалежними членами наглядової ради та представником держави, який не є держслужбовцем.

Крім того, глава МОЗ призначив членами наглядової ради, як представників держави:

Нагадаємо, на початку року між "Медзакупівлями" та МОЗ розгорівся скандал. Компанія звинуватила міністерство у затягуванні купівель вакцин від коронавірусу.

Після цього Степанов заявив, що МОЗ змінює компанію для закупки вакцин. Міністерство домовилося про посередництво з міжнародним агентством Crown Agents.