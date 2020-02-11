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Минздрав утвердил алгоритм эвакуации украинцев из Уханя

Новости » Политика     11.02.2020 - 14:52
Минздрав утвердил алгоритм эвакуации украинцев из Уханя
Фото: глава Минздрава Зоряна Скалецкая (РБК-Украина)

Вместе с эвакуированными на карантин поместят экипаж самолета и водителей  

По состоянию на 11 февраля в Украине утвердили алгоритм эвакуации украинцев из Уханя из-за вспышки коронавируса в Китае. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Украины.

Сообщается, в Ухань отправят самолет для эвакуации ориентировочно 50 человек, который изъявили желание вернуться в Украину. На борту будет бригада экстренной медицинской помощи, которая в дальнейшем останется с ними в месте изоляции и продолжит наблюдение.

Также сообщается, что на борт смогут попасть только те, кто пройдет медицинский контроль в аэропорту и согласится на изоляцию в течение 14 дней. Перед посадкой пассажирам измерят температуру тела. Людей с симптомами болезни не допустят в самолет.

По прилету в Украину пассажиров и экипаж заберут автобусами и перевезут к месту изоляции. Водители автобусов также будут помещены на карантин. Самолет после этого дезинфицирует специальная бригада.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине на наличие коронавируса проверяют пять человек.

Кроме того, известно о двух гражданах Украины, которые заразились на круизном лайнере Diamond Princess. Их госпитализировали в японскую больницу, они пробудут под медицинским наблюдением не менее 14 дней.

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