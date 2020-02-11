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МОЗ затвердив алгоритм евакуації українців з Уханя

Новини » Політика     11.02.2020 - 14:52
МОЗ затвердив алгоритм евакуації українців з Уханя
Фото: голова МОЗ Зоряна Скалецька (РБК-Україна)

Разом з евакуйованими на карантин помістять екіпаж літака і водіїв

Станом на 11 лютого в Україні затвердили алгоритм евакуації українців з Уханя через спалах коронавірусу в Китаї. Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я України.

Повідомляється, до Уханя відправлять літак для евакуації орієнтовно 50 осіб, що виявили бажання повернутися до України. На борту буде бригада екстреної медичної допомоги, яка надалі залишиться з ними в місці ізоляції та продовжить спостереження.

Також повідомляється, що на борт зможуть потрапити лише ті, хто пройде медичний контроль в аеропорту та погодиться на ізоляцію протягом 14 днів. Перед посадкою у пасажирів виміряють температуру тіла. Людей з симптомами хвороби не допустять в літак.

По прильоту до України пасажирів і екіпаж заберуть автобусами та перевезуть до місця ізоляції. Водії автобусів також будуть поміщені на карантин. Літак після цього дезінфікує спеціальна бригада.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні на наявність коронавіруса перевіряють п'ять осіб.

Крім того, відомо про двох громадян України, які заразилися на круїзному лайнері Diamond Princess. Їх госпіталізували в японську лікарні, вони пробудуть під медичним наглядом не менше 14 днів.

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