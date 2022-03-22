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Минздрав урегулировал предоставление медпомощи переселенцам: как ее получить

Новина українською →
Киев, Вторник 22 марта 2022 14:18
Минздрав урегулировал предоставление медпомощи переселенцам: как ее получить Фото: министр здравоохранения Виктор Ляшко (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько

Министерство здравоохранения Украины урегулировало вопрос предоставления первичной медицинской помощи внутренним переселенцам во время военного положения. Это касается тех, кто переехали или вынужденно изменили место жительства.

Об этом РБК-Украина рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Согласно приказу Минздрава, украинец со статусом внутренне перемещенного лица может быть принят в любой больнице, если она может обеспечить соответствующее лечение. Все поставщики медицинских услуг обязаны оказывать медицинские услуги всем, кто обращается по месту нахождения.

Теперь поставщики первой медицинской помощи (ПМД) должны обеспечить:

  • ведение учета перемещенных лиц, обращающихся за получением первичной медицинской помощи;
  • предоставление первичной медицинской помощи и медицинской помощи пациентам в неотложном состоянии из числа перемещенных лиц;
  • проведение вакцинации в соответствии с требованиями календаря профилактических прививок.

Вместе с тем, предоставление медицинской помощи переселенцам в неотложном состоянии, а также проведение им и их детям вакцинации согласно Календарю профилактических прививок не потребует наличия у таких пациентов декларации с семейным врачом.

То есть в определенных случаях, поставщики медицинских услуг не имеют права настаивать на необходимости представления им декларации. Данный приказ действует на время военного положения на всей территории Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что всем переселенцам выплатят денежную помощь и будут способствовать их трудоустройству.

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