МОЗ врегулювало надання медичної допомоги переселенцям: як її отримати
Міністерство охорони здоров'я України врегулювало питання надання первинної медичної допомоги внутрішнім переселенцям під час воєнного стану. Це стосується тих, хто переїхали або вимушено змінили місце проживання.
Про це РБК-Україна розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
Згідно з наказом МОЗ, українець зі статусом внутрішньо переміщеної особи може бути прийнятий в будь-якій лікарні, якщо вона може забезпечити відповідне лікування. Всі постачальники медичних послуг зобов'язані надавати медичні послуги всім, хто звертається за місцем знаходження.
Тепер постачальники першої медичної допомоги (ПМД) мають забезпечити:
- ведення обліку переміщених осіб, які звертаються за отриманням первинної медичної допомоги;
- надання первинної медичної допомоги та медичної допомоги пацієнтам у невідкладному стані з числа переміщених осіб;
- проведення вакцинації відповідно до вимог календаря профілактичних щеплень.
Разом з тим, надання медичної допомоги переселенцям у невідкладному стані, а також проведення їм та їхнім дітям вакцинації згідно з календарем профілактичних щеплень не потребуватиме наявності у таких пацієнтів декларації з сімейним лікарем.
Тобто в певних випадках, постачальники медичних послуг не мають права наполягати на необхідності подання їм декларації. Даний наказ діє на час воєнного стану на всій території України.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що всім переселенцям виплатять грошову допомогу і сприятимуть їх працевлаштуванню.
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