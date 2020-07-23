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Минздрав разрешил ослабить карантин еще одной области

Четверг 23 июля 2020 13:12
Минздрав разрешил ослабить карантин еще одной области
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Эпидемиологическая ситуация в 6 регионах не соответствует показателям

По состоянию на 23 июля в Украине к ослаблению карантина не готовы 6 областей. Из обновленного списка была исключена Харьковская область.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Таким образом, из-за эпидемиологической ситуации к ослаблению карантина не готовы:

  • Волынская область;
  • Закарпатская область;
  • Ивано-Франковская область;
  • Львовская;
  • Тернопольская область;
  • Черниговская область.

Минздрав разрешил ослабить карантин еще одной области

Фото: эпидемическая ситуация в областях Украины (moz.gov.ru)

Отметим, для смягчения карантина регионы должны отвечать четырем критериям. В частности, загруженность мест в больницах должна быть меньше чем 50%. Кроме того, процент выявления коронавируса должен составлять не менее 11%, а также динамика заболеваемости должна быть менее 10%.

Также, в регинах нужно проводить больше чем 24 теста на COVID-19 на 100 тысяч населения.

Напомним, в Украине фиксируют рост количества случаев коронавируса, за прошедшие сутки заразились еще 856 человек и 828 человек выздоровели.

Добавим, адаптивный карантин в Украине с 1 августа будет работать иначе, усиливать карантин будут, если показатель заболеваемости будет ухудшаться п'ять дней подряд.

Вместе с тем, карантин в Украине продлили до 31 августа, однако в правительстве решили его усовершенствовать.

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