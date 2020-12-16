Минздрав разрабатывает восемь цифровых проектов для борьбы с коронавирусом

Фото: человек в маске (РБК-Украина)

В Украине разрабатывают восемь цифровых проектов для борьбы с коронавирусом. Проекты разрабатывает Министерство здравоохранения совместно с Министерством цифровой трансформации и Национальной службой здоровья Украины.

Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер.

"В настоящее время мы работаем над восемью цифровыми проектами, среди которых инструменты для координации госпитализаций, оптимизация отчетов медучреждений, цифровизация учета и регистрации подозрительных и подтвержденных случаев COVID-19, улучшение электронных направлений на ПЦР-тестирование", - сказал Кучер.

Он добавил, что в ближайшее время планируют ввести цифровизацию формы экстренного сообщения о подозрении на коронавируса.

Напомним, в Украине с конца ноября ввели новый способ вызова кареты скорой помощи для зараженных коронавирусом. В Минздраве рассчитывают, что это ускорит процесс получения помощи больным.

Также РБК-Украина писало, что Минцифра готовит новые цифровые инструменты в борьбе с коронавирусом в Украине, среди которых электронный рецепт.