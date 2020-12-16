ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

МОЗ розробляє вісім цифрових проектів для боротьби з коронавірусом

Україна, Середа 16 грудня 2020 11:53
МОЗ розробляє вісім цифрових проектів для боротьби з коронавірусом
Фото: людина в масці (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

В Україні розробляють вісім цифрових проектів для боротьби з коронавірусом. Проекти розробляє Міністерство охорони здоров'я спільно з Міністерством цифровий трансформації та Національною службою здоров'я України.

Про це на брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я Ярослав Кучер.

"В даний час ми працюємо над вісьмома цифровими проектами, серед яких інструменти для координації госпіталізацій, оптимізація звітів медустанов, цифровізація обліку і реєстрації підозрілих і підтверджених випадків COVID-19, поліпшення електронних напрямків на ПЛР-тестування", - сказав Кучер.

Він додав, що найближчим часом планують запровадити цифровізацію форми екстреного повідомлення про підозру на коронавірусу.

Нагадаємо, в Україні з кінця листопада ввели новий спосіб виклику карети швидкої допомоги для заражених коронавірусом. У МОЗ розраховують, що це прискорить процес отримання допомоги хворим.

Також РБК-Україна писало, що Мінцифра готує нові цифрові інструменти у боротьбі з коронавірусом в Україні, серед яких електронний рецепт.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство Мінстерство охорони здоров'я УкраїнисервисКоронавірус

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся