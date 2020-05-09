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Минздрав разрабатывает отечественные протоколы лечения болезней, - Степанов

Новости » Общество     09.05.2020 - 23:29
Минздрав разрабатывает отечественные протоколы лечения болезней, - Степанов
Фото: Максим Степанов (da.odessa.gov.ua)

Министр рассказал, что подготовлены уже 120 протоколов

Министерство здравоохранения Украины разрабатывает отечественные протоколы для лечения болезней. Как передает РБК-Украина, об этом сказал министр здравоохранения Маским Степанов в интервью ТСН.

По его словам, подобные протоколы ведомство внедрило для лечения коронавирусной инфекции COVID-19. Новые стандарты лечения будут базироваться на успешном опыте других стран.

"У нас будут украинские стандарты оказания медицинской помощи, и у нас будут украинские клинические рекомендации, протоколы - название уже не важно. Это именно то, по чем мы будем лечиться, и которые будут использовать украинские врачи. Каким образом составляются эти протоколы? Берутся протоколы разных стран, лучших стран в той или иной области, в каждой отрасли, направлении медицины есть страны, которые более продвинутые. И потом они адаптируются уже для украинских реалий", - пояснил Степанов.

Как сказал министр, на сегодня уже разработаны 120 протоколов. Остается разработать еще две с половиной тысячи таких стандартов лечения, в которых прописаны алгоритмы действия медработников при лечении той или иной болезни.

"Да, это должно быть для каждой болезни. На сегодня у нас есть 120 таких обновленных, актуализированных протоколов украинских. Нет - двух с половиной тысяч", - заявин Степанов.

Напомним, в конце апреля Министерство здравоохранения внесло изменения в протокол лечения коронавируса: был внесен препарат гепарин в связи с большим количеством тромбоэмболических осложнений среди пациентов.

Теги Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныпротоколМаксим Степанов
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