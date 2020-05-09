ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

МОЗ розробляє вітчизняні протоколи лікування хвороб, - Степанов

Новини » Суспільство     09.05.2020 - 23:29
МОЗ розробляє вітчизняні протоколи лікування хвороб, - Степанов
Фото: Максим Степанов (da.odessa.gov.ua)

Міністр розповів, що вже підготовлені 120 протоколів

Міністерство охорони здоров'я України розробляє вітчизняні протоколи для лікування хвороб. Як передає РБК-Україна, про це сказав міністр охорони здоров'я Маским Степанов в інтерв'ю ТСН.

За його словами, подібні протоколи відомство впровадило для лікування коронавірусної інфекції COVID-19. Нові стандарти лікування будуть базуватися на успішному досвіді інших країн.

"У нас будуть українські стандарти надання медичної допомоги, і у нас будуть українські клінічні рекомендації, протоколи - назва вже не важлива. Це саме те, за чим ми будемо лікуватися, і які будуть використовувати українські лікарі. Яким чином складаються ці протоколи? Беруться протоколи різних країн, найкращих країн у тій або іншій області, в кожній галузі, напрямку медицини є країни, які більш просунуті. І потім вони адаптуються вже для українських реалій", - пояснив Степанов.

Як сказав міністр, на сьогодні вже розроблені 120 протоколів. Залишається розробити ще дві з половиною тисячі таких стандартів лікування, в яких прописані алгоритми дії медпрацівників при лікуванні тієї чи іншої хвороби.

"Так, це повинно бути для кожної хвороби. На сьогодні у нас є 120 таких оновлених, актуалізованих протоколів українських. Немає - двох з половиною тисяч", - заявин Степанов.

Нагадаємо, наприкінці квітня Міністерство охорони здоров'я внесло зміни в протокол лікування коронавірусу: був внесений препарат гепарин у зв'язку з великою кількістю тромбоемболічних ускладнень серед пацієнтів.

Теги Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїнипротоколМаксим Степанов
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся