МОЗ розробляє вітчизняні протоколи лікування хвороб, - Степанов

Фото: Максим Степанов (da.odessa.gov.ua)

Міністр розповів, що вже підготовлені 120 протоколів

Міністерство охорони здоров'я України розробляє вітчизняні протоколи для лікування хвороб. Як передає РБК-Україна, про це сказав міністр охорони здоров'я Маским Степанов в інтерв'ю ТСН.

За його словами, подібні протоколи відомство впровадило для лікування коронавірусної інфекції COVID-19. Нові стандарти лікування будуть базуватися на успішному досвіді інших країн.

"У нас будуть українські стандарти надання медичної допомоги, і у нас будуть українські клінічні рекомендації, протоколи - назва вже не важлива. Це саме те, за чим ми будемо лікуватися, і які будуть використовувати українські лікарі. Яким чином складаються ці протоколи? Беруться протоколи різних країн, найкращих країн у тій або іншій області, в кожній галузі, напрямку медицини є країни, які більш просунуті. І потім вони адаптуються вже для українських реалій", - пояснив Степанов.

Як сказав міністр, на сьогодні вже розроблені 120 протоколів. Залишається розробити ще дві з половиною тисячі таких стандартів лікування, в яких прописані алгоритми дії медпрацівників при лікуванні тієї чи іншої хвороби.

"Так, це повинно бути для кожної хвороби. На сьогодні у нас є 120 таких оновлених, актуалізованих протоколів українських. Немає - двох з половиною тисяч", - заявин Степанов.

Нагадаємо, наприкінці квітня Міністерство охорони здоров'я внесло зміни в протокол лікування коронавірусу: був внесений препарат гепарин у зв'язку з великою кількістю тромбоемболічних ускладнень серед пацієнтів.