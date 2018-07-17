Минздрав разорвал контракт с ректором Одесского медуниверситета

На ректора Валерия Запорожана неоднократно поступали жалобы от народных депутатов Украины и общественных организаций

Министерство здравоохранения досрочно разорвало контракт с ректором Одесского национального медицинского университета Валерием Запорожаном. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

Так, 16 июля комиссия Минздрава Украины прибыла к Одесскому национальному медицинскому университету для проведения проверки, однако ректор ее не допустил.

"Такие действия ректора свидетельствуют об откровенном саботаже и делают невозможным дальнейшую работу комиссии", - заявляют в министерстве.

Как отмечается, на ректора неоднократно поступали жалобы от народных депутатов Украины и общественных организаций. Из-за этого Минздрав решил провести проверку условий контракта.

"Ввиду невыполнения приказа Минздрава Украины ректором Одесского национального медицинского университета и с целью обеспечения дальнейшей работы комиссии, было принято решение о досрочном расторжении контракта с Валерием Запорожаном с 17 июля 2018 года", - говорится в сообщении.

Напомним, что Минзрав уволил ректора Одесского медицинского университета Валерия Запорожана из-за правонарушения, связаного с коррупцией.