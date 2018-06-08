МОЗ розширить програму "Доступні ліки" препаратами з держзакупівель

При МОЗ створено експертну групу, яка розглядатиме включення нових препаратів до програми "Доступні ліки"

Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ) у 2019 році планує розширити програму "Доступні ліки" препаратами з державних закупівель. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Роман Ілик під час зустрічі з представниками Американської торгівельної палати (АСС), передає прес-центр МОЗ.

Зазначається, що для втілення цього задуму вже створено експертну групу, яка має ретельно вивчити чинну номенклатуру державних закупівель та виокремити ліки, які відповідають параметрам включення в програму відшкодування.

"За кожним додатковим включенням препаратів та захворювань до урядової програми має бути гарантоване фінансове забезпечення з боку держави. Тобто ми маємо не лише перевести ліки з однієї програми в іншу, а й забезпечити фінансування в повному обсязі для кожного хворого", - зазначив Ілик.

Заступник міністра додав, що ті правила, за якими працює програма “Доступні ліки”, розширить доступ пацієнтів до препаратів.

"Сьогодні на плечі пацієнта лягає непосильний фінансовий тягар, адже якщо державна програма закупівель фінансується лише на 40% від потреби, тоді решта 60% хворих змушені купувати ліки за власні кошти. Референтне ціноутворення дозволить знизити ціни на основні лікарські засоби та зробити їх доступнішими для пацієнтів", - зазначив заступник міністра.

Нагадаємо, минулого тижня Міністерство охорони здоров'я відправило у регіони відправлено низку препаратів, закуплених за державні кошти. Серед медикаментів, зокрема, препарати для пацієнтів, які перенесли трансплантацію.