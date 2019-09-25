Минздрав проведет аудит в ряде медучреждений

Министерство здравоохранения 25 сентября проведет аудит в больнице Охматдет, Центре эндокринной системы и Государственном предприятии медицинских закупок. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника министра здравоохранения Дмитрия Раимова на брифинге.

По словам Раимова, цель аудита - провести качественную проверку и вернуть доверие граждан к врачам.

"С сегодняшнего дня Минздрав направляет аудит в Охматдет,"Медицинские закупки" и Центра эндокринной системы. Сейчас мы будем проводим анализ работы в обязательном порядке", - заявил Раимова.

В частности, советник министра напомнил об аудите в Национальном институте рака.

"К нам обратился комитет по поводу того, что там произошло. Это кино, разговоры врачей - все это мы видели. Там аудит начал свою работу. Первые результаты будут до встречи с комитетом. Минздрав встретился со всем, кто сообщал о злоупотреблениях в Институте в соцсетях. Есть документы от СБУ, МВД относительно ситуации внутри. Если факты, которые предоставили нам, подтвердятся - управленческие решения будут жесткими, но законными ", - пояснил Раимов.

Напомним, министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая подписала приказ о проведении аудита в Национальном институте рака. Проверять деятельность института будет Управление внутреннего аудита Минздрава под непосредственным контролем министра. До 8 октября аудиторская группа должна предоставить министру подробный отчет.

РБК-Украина сообщало ранее, что сотрудники прокуратуры города Киеве сообщили о подозрении врачам Национального института рака, причастным к завладению средствами онкобольных пациентов. Подозрение получил заведующий поликлинического отделения НИР, а также один из врачей-онкологов.