Минздрав просит регионы пересмотреть эпидситуацию: риск роста случаев COVID высок

Министерство здравоохранения заявило о высоком риске роста количества случаев коронавируса в стране. В связи с этим регионы просят пересмотреть эпидемиологическую ситуацию и ввести дополнительные ограничения, в случае необходимости.

По его словам, самый высокий уровень госпитализаций в пересчете на 100 тысяч населения сейчас фиксируют в Ивано-Франковской, Винницкой, Закарпатской и Черновицкой областях. Настораживает динамика госпитализаций в Житомирской и Николаевской областях и в Киеве.

"Риск роста количества случаев по стране достаточно высок… Поэтому мы обратились к главам государственных администраций с просьбой провести заседания комиссий ТЭБ и ЧС, просмотреть эпидситуации, и если это необходимо, принять дополнительные ограничительных карантинных мероприятий", - заявил Ляшко.

Он добавил, что данный рост заболеваемости является прогнозируемым.