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Минздрав просит регионы пересмотреть эпидситуацию: риск роста случаев COVID высок

Новина українською → Киев, Пятница 26 февраля 2021 09:34
Минздрав просит регионы пересмотреть эпидситуацию: риск роста случаев COVID высок Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Министерство здравоохранения заявило о высоком риске роста количества случаев коронавируса в стране. В связи с этим регионы просят пересмотреть эпидемиологическую ситуацию и ввести дополнительные ограничения, в случае необходимости.

Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, самый высокий уровень госпитализаций в пересчете на 100 тысяч населения сейчас фиксируют в Ивано-Франковской, Винницкой, Закарпатской и Черновицкой областях. Настораживает динамика госпитализаций в Житомирской и Николаевской областях и в Киеве.

"Риск роста количества случаев по стране достаточно высок… Поэтому мы обратились к главам государственных администраций с просьбой провести заседания комиссий ТЭБ и ЧС, просмотреть эпидситуации, и если это необходимо, принять дополнительные ограничительных карантинных мероприятий", - заявил Ляшко.

Он добавил, что данный рост заболеваемости является прогнозируемым.

Напомним, в Украине за сутки выявили 8003 новых случая COVID-19. Больше всего заражений в Ивано-Франковской области и в Киеве.

Также РБК-Украина писало, что в Черновицкой области могут ввести карантин выходного дня из-за роста заболеваемости COVID.

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