МОЗ просить регіони переглянути епідситуацію: ризик зростання випадків COVID високий
Міністерство охорони здоров'я заявило про високий ризик зростання кількості випадків коронавірусу в країні. У зв'язку з цим регіони просять переглянути епідеміологічну ситуацію і ввести додаткові обмеження, в разі необхідності.
Про це на брифінгу заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
За його словами, найвищий рівень госпіталізацій у перерахунку на 100 тисяч населення зараз фіксують в Івано-Франківській, Вінницькій, Закарпатській та Чернівецькій областях. Насторожує динаміка госпіталізацій у Житомирській і Миколаївській областях і в Києві.
"Ризик зростання кількості випадків по країні досить високий... Тому ми звернулися до голів державних адміністрацій з проханням провести засідання комісій ТЕБ та НС, переглянути епідситуації, і якщо це необхідно, вжити додаткових обмежувальних карантинних заходів", - заявив Ляшко.
Він додав, що дане зростання захворюваності є прогнозованим.
Нагадаємо, в Україні за добу виявили 8003 нових випадки COVID-19. Найбільше заражень в Івано-Франківській області та в Києві.
Також РБК-Україна писало, що в Чернівецькій області можуть ввести карантин вихідного дня з-за зростання захворюваності COVID.